Ространснадзор проверит обстоятельства аварии на западе Москвы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет проверку обстоятельств аварии с участием автобуса на Славянском бульваре, сообщает Агентство "Москва".

На место ДТП выехал представитель Ространснадзора для изучения обстоятельств случившегося.

Также на место происшествия вылетели три вертолета Московского авиационного центра. Следствие допрашивает водителя автобуса и очевидцев аварии. Также водитель пройдет медицинское освидетельствование.

Автобус компании Мострансавто, ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход. Жертвами трагедии стали пять человек, еще 15 пострадали.