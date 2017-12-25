Депздрав уточнил количество погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы

25 декабря, 16:53
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Девятерых пострадавших в аварии с автобусом на западе Москвы госпитализировали в столичные медучреждения, двоим помощь оказали на месте.
Всего в ДТП пострадали 15 человек, из них четверо скончались на месте. Пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу и ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения. Для их эвакуации задействовали санитарную авиацию, помощь оказывается в полном объеме.
Авария произошла в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус следовал по маршруту до "Сколково" и въехал в подземный переход. Рассматриваются две версии ДТП: автобус могла подрезать машина или у него отказали тормоза. Версию теракта исключили. Водителя автобуса задержали. По его словам, он перепутал педали и запаниковал. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проверку проведет также Ространснадзор.
Из-за ДТП временно закрыт съезд с ТТК на Кутузовский проспект по направлению к области. Возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб. ЦОДД просит водителей объезжать данный участок по улицам Большая Филевская и Мичуринскому проспекту.
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