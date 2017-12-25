Водитель въехавшего в переход автобуса не был участником ДТП последние 5 лет

25 декабря, 18:09
Фото:ТАСС/Михаил Почуев
Водитель въехавшего в подземный переход автобуса на Славянском бульваре не был участником ДТП в течение последних пяти лет.
"Водитель исключительно положительный, ни одного ДТП за последние пять лет", – заявил в эфире телеканала "Москва 24" заявил директор Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия (филиала ГУП "Мострансавто") Николай Катырин.
По факту ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
В настоящий момент рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза.
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