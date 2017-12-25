Завершились аварийно-спасательные работы на месте ДТП с автобусом

25 декабря, 19:10
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Аварийно-спасательные работы на месте аварии в подземном переходе возле станции метро "Славянский бульвар" завершены. Автобус, въехавший в людей на лестнице перехода, подняли, далее с ним будут работать следователи.
По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, водитель сейчас находится в шоковом состоянии, с ним работают медики и следователи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Авария произошла днем в понедельник, 25 декабря, в районе дома 3 на Славянском бульваре. Пассажирский автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще 10 получили различные травмы. Список пострадавших можно посмотреть здесь.
По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.
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