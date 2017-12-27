Семьям погибших в ДТП у "Славянского бульвара" начинают выплату компенсаций

27 декабря, 12:31
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Департамент труда и соцзащиты населения начал принимать документы на выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших при аварии у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря.
Обращаться следует по адресу улица Новая Басманная, дом 10, строение 1. В понедельник – четверг департамент работает с 8:00 до 17:00, в пятницу – до 15:45, сообщает "Интерфакс".
Ранее Сергей Собянин подписал документ о выплатах семьям жертв ДТП по одному миллиону рублей, госпитализированным пострадавшим – по 500 тысяч рублей, а пострадавшим, получившим помощь амбулаторно, – по 100 тысяч рублей.
Родным погибших возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел и их доставкой для организации погребения за пределами Москвы. Сумму компенсации будут рассчитывать, исходя из размера фактически затрат. При этом она не будет превышать 110 тысяч рублей на каждого погибшего.
25 декабря автобус Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. Четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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