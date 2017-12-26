Двое пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте находятся в тяжелом состоянии

26 декабря, 12:46
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Девять человек, получивших травмы в результате ДТП у метро "Славянский бульвар", остаются в больницах.
Как рассказали в департаменте здравоохранения столицы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести, еще один человек чувствует себя удовлетворительно, передает портал мэра и правительства Москвы.
Лечить пострадавших помогают бригады главных специалистов, включая нейрохирургов и хирургов-травматологов. Они объезжают городские клиники и проводят консилиумы с врачами. Отмечается, что пострадавшим оказывают весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Со списком пострадавших можно ознакомиться здесь. Погибшие в ДТП также опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии департамента: 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03.
Ранее стало известно, что в больнице находится также водитель автобуса. После разрешения врачей с ним начнут проводить следственные действия.
25 декабря автобус "Мострансавто" въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате аварии четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
К утру 26 декабря специалисты проверили весь столичный автопарк, включая ГУП "Мосгортранс" и частных перевозчиков. Поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
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