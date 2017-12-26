Собянин подписал распоряжение о помощи семьям погибших в ДТП на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании помощи семьям по­гибших и пострадавшим в ДТП у станции метро "Славянский бульвар". Текст документа размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно распоряжению мэра, семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего. Пострадавшие и госпитализированные в результате этой аварии получат по 500 тысяч рублей. Те, кому медицинскую помощь оказали в амбулаторных усло­виях без госпитализации, могут рассчитывать на помощь в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, родным погибших в ДТП возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опозна­нием тел и их доставкой для организации погребения за пределами Москвы. Отмечается, что сумма компенсации будет рассчитываться. исходя из размера фактически поне­сенных затрат, но не будет превышать 110 тысяч рублей на каждого погибшего. Захоронение на кладбищах Москвы поручено организовать государственному бюджетному учреждению "Ритуал" из расчета 110 тысяч рублей на каждого погибшего.

По распоряжению Сергея Собянина, на детей, которые проживают в Москве и потеряли в ДТП родителя, столичный департамент труда и социальной защиты населения назначит дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты за счет городского бюджета.

Контролировать реализацию распоряжения было поручено заммэра по вопросам со­циального развития Леониду Печатникову.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поручил выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в аварии возле метро "Славянский бульвар". При этом заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников добавил, что всем пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая помощь.