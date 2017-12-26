Семьи погибших и пострадавших в ДТП с автобусом получат компенсацию – Собянин

26 декабря, 13:13
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в аварии возле метро "Славянский бульвар".
"Прошу сегодня же внести проект постановления о выплате компенсаций, материальной помощи пострадавшим и семьям погибших", – заявил он во время совещания по оперативным вопросам, передает Агентство "Москва".
Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников добавил, что пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая помощь.
"Из девяти человек двое продолжают находиться в тяжелом состоянии. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. И на сегодняшний день есть надежда, что нам удастся других жертв избежать", – отметил он.
По словам Печатникова, двое пострадавших находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, что лечить госпитализированных помогают бригады главных специалистов, включая нейрохирургов и хирургов-травматологов. Они объезжают городские клиники и проводят консилиумы с врачами.
Крупное ДТП произошло днем 25 декабря неподалеку от станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход. В результате аварии четыре человека погибли, еще 11 пострадали. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
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