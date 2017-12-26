Расследование дела о ДТП на Славянском бульваре передали СК РФ

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Расследование дела о ДТП возле станции метро "Славянский бульвар", жертвами которого стали четыре человека, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.

К делу подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт в таких преступлениях.

25 декабря автобус "Мострансавто" въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате аварии четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. К утру 26 декабря специалисты проверили весь столичный автопарк.

Водитель заявил, что автобус внезапно начал самостоятельное движение, а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" сообщили, что водитель "с большой долей вероятности не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".