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Происшествия

26 декабря, 14:47

Расследование дела о ДТП на Славянском бульваре передали СК РФ

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Расследование дела о ДТП возле станции метро "Славянский бульвар", жертвами которого стали четыре человека, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.

К делу подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт в таких преступлениях.

25 декабря автобус "Мострансавто" въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате аварии четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. К утру 26 декабря специалисты проверили весь столичный автопарк.

Водитель заявил, что автобус внезапно начал самостоятельное движение, а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" сообщили, что водитель "с большой долей вероятности не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

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