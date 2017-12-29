Монтаж нового остановочного павильона начали на месте ДТП на Сходненской

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Монтаж нового остановочного павильона начали на месте аварии с участием автобуса на улице Сходненская.

Работы планируется завершить в течение ближайших часов, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Ранее в районе ДТП вновь открыли движение для автомобилей. Участвовавший в аварии транспорт убрали с места происшествия.

Инцидент произошел утром 29 декабря на северо-западе столицы – у дома № 37 на Сходненской улице. В результате ДТП никто не погиб, однако, три человека получили травмы. Их состояние медики оценивают как не тяжелое. По предварительной версии, водитель автобуса врезался в остановку, когда пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Водителя этого автомобиля задержали и начали допрашивать.

Подробнее о том, что известно о ДТП, читайте в нашем материале.