Движение транспорта открыли после ДТП на улице Сходненская

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Движение транспорта вновь открыто на улице Сходненская в районе ДТП, произошедшего утром 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
"В настоящий момент участники ДТП убраны с места, движению транспорта ничто не мешает. Ранее на улице Сходненская в районе дома 37 движение было ограничено сотрудниками ГИБДД из-за ДТП с автобусом", – говорится в сообщении.
Автобус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сходненская около дома 37. В результате ДТП никто не погиб, пострадали три человека.
По предварительной информации, виновником происшествия мог быть водитель такси, врезавшийся в автобус перед тем, как тот наехал на павильон. Он задержан на месте инцидента.
Подробнее о ДТП на Сходненской улице читайте в тексте портала Москва 24.
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