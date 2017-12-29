Что известно о ДТП с автобусом на Сходненской

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В пятницу, 29 декабря, около 9:40 в районе дома 37 на улице Сходненская на северо-западе столицы произошло ДТП: рейсовый автобус №237 врезался в остановку общественного транспорта. При этом автобус полностью снес остановочный павильон.

Почему это произошло?

По предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением. Из-за этого он выехал на тротуар и протаранил остановку.

Департамент транспорта дополняет эту информацию. По их версии, в автобус врезался легковой автомобиль, из-за чего тот столкнулся с остановкой/ Также, по некоторым данным, ДТП спровоцировал таксист.

Автомобиль, предположительно ставший причиной наезда автобуса на остановку, стоит неподалеку. Старая черная иномарка также получила повреждения.

Сколько человек пострадали?

Фото: Агентство "Москва"

Изначально говорилось о двух погибших. Такую информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал ТАСС. В дальнейшем представители МЧС уточнили, что в аварии пострадали три человека, но никто не погиб.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что пострадали трое, и поручил разобраться с причинами аварии. "Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", – заявил в Twitter Собянин.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сказал, что ни один пассажир, находившийся в автобусе, не пострадал. Те же, кто получил травмы, доставлены в городские больницы, сейчас им оказывают необходимую помощь.

Позднее медики сообщили, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Что случилось с водителем?

Водитель 1960 года рождения прошел необходимые предрейсовые проверки. На работе его характеризуют с положительной стороны: он обладает всеми категориями, а также с 2015 года не получал ни одного штрафа.

Врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов сообщил Агентству "Москва", что сейчас сотрудники полиции допрашивают водителя.

Следственный комитет завел уголовное дело после аварии с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Портал Москва 24 следил за развитием событий на Сходненской в режиме онлайн.