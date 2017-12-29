В наехавший на остановку в Москве автобус врезался автомобиль – Дептранс

Фото: Агентство "Москва"

Автомобиль, по предварительным сведениям, врезался в автобус, который затем наехал на остановку на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Как уточнили врио начальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной. В итоге он не справился с управлением.

На место происшествия выехали следователи, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова. Выясняются обстоятельства случившегося.

ДТП случилось около 9:40 в районе дома 37 по Сходненской улице. Автобус наехал на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, все не в тяжелом состоянии. Детей среди них нет. Информацию о двух погибших опровергли: жертв происшествия нет.