Полицейские допрашивают наехавшего на остановку водителя автобуса

29 декабря, 11:21
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Полицейские допрашивают водителя автобуса, который утром в пятницу, 29 декабря, врезался в остановку на улице Сходненская.
По словам врио начальника управления информации и общественных связей МВД по столице Юрия Титова, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, передает Агентство "Москва".
Ранее Титов рассказал, что авария случилась из-за попытки водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной. В итоге он не справился с управлением.
ДТП произошло примерно в 9:40 в районе дома 37 по Сходненской улице. Автобус наехал на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, детей среди них нет. Поступившую информацию о двух погибших опровергли в МЧС.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение тщательно разобраться с причинами инцидента. Он отметил, что угрозы жизни пострадавших нет, им оказывается необходимая помощь.
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