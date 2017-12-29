Задержан водитель врезавшегося в автобус на Сходненской улице автомобиля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Задержан водитель автомобиля, который, по предварительной версии, врезался в автобус на улице Сходненская.

Автомобиль имеет лицензию на осуществление таксомоторной деятельности, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Отмечается, что лицензию выдали в Московской области.

Ранее сообщалось, что полицейские начали допрос водителя автобуса, который в результате аварии снес остановку. Предполагается, что он не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с автомобилем.

Инцидент произошел около 9:40 в районе дома № 37 на Сходненской улице. По уточненным данным, в результате ДТП никто не погиб. Состояние пострадавших оценивается как не тяжелое, детей среди них нет. В настоящий момент движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Подробнее о том, что известно об аварии, читайте в нашем материале.