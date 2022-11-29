Путин не передавал посланий Макрону и Токаеву, который после РФ посещает Францию – Песков

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин не передавал никаких посланий президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который совершает рабочий визит во Францию после посещения Москвы, заявил пресс-секретерь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет", – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву с официальным визитом. Уточнялось, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Владимира Путина.

Главы двух государств обсудили создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.



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