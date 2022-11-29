Политолог назвал цель визита Токаева в Россию

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Политолог, доктор исторических наук Евгений Бажанов объяснил цель недавнего визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Россию. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт обратил внимание на то, что Токаев поступил так же и в 2019 году, когда вступил в должность президента Казахстана. Поэтому неудивительно, что после переизбрания на пост главы государства он вновь приехал в РФ, добавил Бажанов.

"Со стороны Токаева – это демонстрация важности, которую Россия играет во внешней политике и развитии Казахстана. Это сигнал всем остальным странам, что Россия была, есть и будет главным союзником Казахстана", – высказался он.

Политолог подчеркнул, что РФ и Казахстан имеют многолетний опыт продуктивного сотрудничества. По его словам, в нынешних условиях перед государствами открываются новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений.

"Это военное сотрудничество, политическое взаимодействие, гуманитарное направление. Между Россией и Казахстаном действует свободное перемещением людей и товаров. И в вопросах науки и образования мы теснейшие партнеры", – резюмировал Бажанов.

В воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву с официальным визитом. Уточнялось, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Владимира Путина.

Главы двух государств обсудили создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Токаев официально вступил в должность лидера государства в субботу, 26 ноября. Президент пообещал верно служить гражданам страны, следовать Конституции и законам республики, а также добросовестно выполнять свои обязанности.



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