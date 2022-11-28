В отношениях РФ и Казахстана есть требующие переговоров вопросы – Токаев

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У России и Казахстана есть темы, которые нужно обсудить в рамках переговоров. Такое мнение выразил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", – цитирует его РИА Новости.

Токаев уточнил, что по данным вопросам он уведомил Владимира Путина. Казахский президент также выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соответствующих договоренностей.

В воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву с официальным визитом. Уточнялось, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Путина.

Он официально вступил в должность лидера государства в субботу, 26 ноября. Президент пообещал верно служить гражданам страны, следовать Конституции и законам республики, а также добросовестно выполнять свои обязанности.



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