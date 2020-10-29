Путин рассказал о первом этапе урегулирования ситуации в Карабахе

16:58
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин на заседании форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет" рассказал о первом этапе регулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Он заявил, что в первую очередь необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. После этого, по словам Путина, важно найти консенсус и баланс интересов на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся бои в Карабахе вызывают сожаление и обеспокоенность. Он констатировал, что в регионе нет устойчивого режима прекращения огня.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в вопросе по Карабаху готов пойти до конца. Он подчеркнул, что в данном случае позиция Баку остается неизменной.
В МИД Армении, в свою очередь, заявили о готовности решения вопроса мирным путем. Однако, по данным ведомства, в таком решении не заинтересованы Азербайджан и Турция. Кроме того, в Генпрокуратуре Армении недавно заявили о наличии фактических доказательств участия турецких подразделений спецназа в боевых действиях в регионе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: