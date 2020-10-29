Путин рассказал о первом этапе урегулирования ситуации в Карабахе

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Владимир Путин на заседании форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет" рассказал о первом этапе регулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Он заявил, что в первую очередь необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. После этого, по словам Путина, важно найти консенсус и баланс интересов на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся бои в Карабахе вызывают сожаление и обеспокоенность. Он констатировал, что в регионе нет устойчивого режима прекращения огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в вопросе по Карабаху готов пойти до конца. Он подчеркнул, что в данном случае позиция Баку остается неизменной.

В МИД Армении, в свою очередь, заявили о готовности решения вопроса мирным путем. Однако, по данным ведомства, в таком решении не заинтересованы Азербайджан и Турция. Кроме того, в Генпрокуратуре Армении недавно заявили о наличии фактических доказательств участия турецких подразделений спецназа в боевых действиях в регионе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

