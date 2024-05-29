Песков не считает проблемой то, что СМИ называют Зеленского президентом

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Журналисты могут называть или не называть Владимира Зеленского президентом Украины в зависимости от того, что они считают целесообразным. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к указанию в новостях президентского статуса Зеленского после окончания его легитимности.

По словам официального представителя Кремля, сейчас ведется дискуссия на эту тему. Владимир Путин уже не раз об этом говорил. Есть разные точки зрения, но в любом случае – "это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины", цитирует Пескова "Газета.ру".

До этого Путин заявил о необходимости серьезного анализа легитимности украинской власти. Он считает, что если президентские выборы на Украине не состоятся из-за военного положения в стране, то это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока Зеленского.

Ранее Путин заявил, что для РФ имеет значение легитимность Зеленского, потому что судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.