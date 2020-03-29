Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Фото: digital.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", – говорится в документе.

С мая 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров. Ранее Мишустин освободил его от должности. Жаров был отстранен от своих обязанностей по своей инициативе.

Жаров занимал должность главы Роскомнадзора с 3 мая 2012 года. С 2008 по 2012 год он был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. В 2004 по 2006 год Жаров был помощником, а затем пресс-секретарем председателя правительства России Михаила Фрадкова.

В последнее время основная деятельность ведомства была связана с борьбой с недостоверной информацией о распространении коронавируса. Так, 20 марта Роскомнадзор потребовал владельцев радиостанции "Эхо Москвы" и социальной сети "ВКонтакте" удалить фейки о коронавирусе. Кроме того, ведомство призывало граждан быть осторожными в связи с ростом киберпреступности на фоне пандемии COVID-19.

