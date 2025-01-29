Песков заявил о спекуляциях вокруг нового пакета санкций против России

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Вокруг готовящегося пакета антироссийских санкций появляется много спекуляций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы внимательно за этим следим, но до того, как это неформализовано, вряд ли, наверное, можно и нужно комментировать такие прогнозы", – добавил он, оценивая возможность введения Еврокомиссией тарифов сразу на несколько продуктов сельскохозяйственного экспорта из России и Белоруссии.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента отреагировал на информацию от зарубежных изданий, согласно которой Китай и Индия якобы приостановили закупку нефти из России на фоне роста затрат на фрахт танкеров. По мнению Пескова, Запад с помощью санкций пытается помешать другим странам осуществлять торговые сделки с Россией в области энергоресурсов.

Однако официальный представитель Кремля заявил, что российская сторона принимает меры для сокращения последствий от таких решений. Он подчеркнул, что Россия постепенно продолжает работу в этом направлении.

США 10 января ввели новый пакет антироссийских санкций, предусматривающий ограничительные меры в отношении 180 танкеров, которые перевозят нефть из России, и десятков трейдеров.

До этого 20 танкеров и две компании, которые связаны с доставкой российских энергоносителей, были включены в санкционный список Великобритании.

Тем временем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас официально подтвердила, что организация согласовала очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия.

