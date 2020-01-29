В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

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Высказывания Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны вызывают лишь сожаление, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что пока не знает, будет ли украинский лидер после своих заявлений приглашен в Москву на парад 9 Мая.

"Я могу лишь повторить, что подобные высказывания, кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", – цитирует его РИА Новости.

Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что к таким заявлениям Зеленского подталкивает наиболее агрессивная и националистически настроенная часть украинского общества. Сенатор подчеркнул, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда".

