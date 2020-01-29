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Общество

13:01

Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

власть безопасность общество

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Владимир Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса 29 января, сообщает РИА Новости. С докладом перед главой государства выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину расскажут о том, что делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, и какие меры предпринимаются.

"Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства", – пояснил Песков.

Ранее Минздрав РФ подготовил проект временных рекомендаций по лечению коронавируса.

Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошли глава Роспотребнадзора, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, министры транспорта и здравоохранения, глава МЧС, представители МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректор "Аэрофлота".

Роспотребнадзор 29 января должен будет представить в правительство проект национального плана по предупреждению завоза нового коронавируса. Ведомству поручено продолжить работу по реагированию на пунктах пропуска через границу РФ и внутри страны.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражено в Китае около 6 тысяч человек, из них более 130 скончалось. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

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