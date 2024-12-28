Песков заявил, что Путин обычно встречает Новый год дома

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет в командировки, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен", – сказал Песков.

Путин перед Новым годом и Рождеством пожелал россиянам уделять больше времени близким. В ходе итогов года он также пожелал населению России успехов, счастья и благополучия.

Недавно российский лидер поговорил по телефону с девочкой из подмосковного Солнечногорска Таисией Леоновой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний". Она просила посетить репетицию Ансамбля народного танца имени Моисеева.

Желание трех детей исполнит и Сергей Собянин. Артем из ДНР пожелал получить караоке-систему, а Глеб и Вероника из Москвы – велосипед и конструктор.

