"Россети Московский регион" перейдут в усиленный режим работы в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Специалисты "Россети Московский регион" будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники. Об этом организация заявила на своем сайте.

Сотрудники компании обеспечат бесперебойное электроснабжение в период грядущих праздников. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады, в которые входят 2 291 специалист и 3 445 единиц специализированной техники, добавила пресс-служба.

Кроме того, 137 передвижных дизель-генераторных установок мощностью 48,9 МВт обеспечат резервное электроснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

"Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий", – отметили в организации.

Между тем сообщить о нарушении электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" 8 (800) 220-02-20 (короткий номер – 220), либо написав электре – виртуальному помощнику компании "Россети Московский регион".

Кроме того, коммунальные службы Москвы в период новогодних каникул будут работать круглосуточно. Для этого подготовлены 1 410 аварийно-восстановительных бригад, постоянную службу несут пожарно-спасательные гарнизоны. На водных объектах дежурят более 25 судов на воздушной подушке и другая техника спасателей.