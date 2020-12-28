Правительство утвердило план по реформе органов власти

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
Предстоящая реформа затронет 45 министерств и ведомств.
"В результате <...> станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции", – объяснили данную меру в пресс-службе кабмина.
По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в правительстве отметили важность оптимального баланса между количеством руководителем и подчиненными. Как ожидается, оптимизация позволит сократить 74 структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением по оптимизации штата госслужащих в ноябре 2020 года. Тогда глава кабмина заявил, что процедуру следует начать с 1 января 2021 года и реализовать ее до 1 апреля.
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