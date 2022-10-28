Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить членом Общественной палаты РФ правозащитника, общественного деятеля Константина Ярошенко", – говорится в документе.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Сам мужчина после освобождения заявил, что его 12 лет держали в заключении ни за что. Он также добавил, что практически постоянно находился в наручниках и был ограничен в подвижности.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Сам летчик назвал обвинение сфабрикованным и отрицал свою вину.



Российский летчик Ярошенко вернулся в Москву

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