Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

На совещании с членами правительства Владимир Путин дал поручение как можно скорее оказать поддержку регионам РФ в борьбе с коронавирусом.

По словам президента на соответствующие меры должно быть выделено 10 миллиардов рублей.

"Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", – подчеркнул российский лидер.

Также глава государства поручил направить комиссии в регионы для изучения ситуации по COVID-19. Он отметил, что комиссии должны оценить жалобы, посвященные работе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы. Он подчеркнул, что в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей.

