Песков сообщил об отсутствии у Путина планов созвониться с генсеком ООН

Фото: kremlin.ru
В графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос РИА Новости, планируются ли телефонные переговоры после встречи Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
26 апреля президент РФ провел встречу с генсеком ООН в Москве. Темой беседы стала ситуация на Украине. Путин рассказал о том, что стало причиной конфликта с точки зрения России.
Гутерриш заявил, что понимает беспокойство страны. Он также предложил создать контактную группу по организации гуманитарных коридоров.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Гутерриша ввели в заблуждение о якобы неработающих гумкоридорах РФ. Президент подчеркнул, что из Мариуполя при содействии России вышли 130–140 тысяч человек.
Путин провел встречу с генсеком ООН Гутерришем
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