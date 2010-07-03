Получивший мандат Алферова коммунист отказывается от него

Фото: /Законодательное Собрание Красноярского края

Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев откажется от мандата депутата Госдумы. Об этом он рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что решил таким образом выразить протест незаконному решению ЦИК, которая отказала в передаче мандата директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

"Речь идет о том, что решением ЦК президиума партии мандат должен быть у Грудинина. ЦИК принял незаконное решение... против Грудинина. И поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата", – заявил политик.

Медведев также добавил, что согласен с решением руководства КПРФ передать мандат экс-депутату Михаилу Берулаве.

Ранее коммунистическая партия решила передать мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта, Павлу Грудинину.

В свою очередь, комиссия ЦИК постановила, что обладателем мандата станет первый человек в группе, которая не получила его при распределении после выборов в Госдуму. В списке фигурирует фамилия Медведева, следующим идет Берулава.

