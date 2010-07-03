Мандат депутата Алферова передадут Петру Медведеву

Мандат депутата Госдумы Жореса Алферова передадут депутату Законодательного Собрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.

Шевченко отметил, что право передавать мандат есть только у ЦИК. Обладателем мандата становится первый человек в группе, которая не получила его при распределении после выборов в Госдуму. Данный список уже утвержден.

Ранее ЦИК отказала в передаче вакантного мандата зарегистрированному кандидату в депутаты нижней палаты парламента из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией КПРФ, Павлу Грудинину. В КПРФ намерены обжаловать данное решение.

Проверка ФНС показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Грудинин не закрыл несколько иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в зарубежных банках.

О смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова стало известно 2 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.