В ЦИК отказали Грудинину в депутатстве

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ЦИК РФ отказал Павлу Грудинину в передаче вакантного мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии, сообщает Агентство "Москва".

Госдума в ходе заседания 7 марта приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алферова из-за его смерти. На его место КПРФ выдвинула Грудинина.

Как сообщает "Интерфакс", зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом нижней палаты парламента, поскольку на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ он не закрыл свои зарубежные счета, а депутатам по закону запрещено их иметь.

В то же время член Центризбиркома Евгений Колюшин от КПРФ считает, что такая позиция зампреда ЦИК РФ "не имеет под собой никаких юридических оснований". Он напомнил, что Грудинин был зарегистрирован как кандидат от списка КПРФ в Госдуму 1 августа 2016 года и никаких замечаний в течение почти трех лет с этого момента не было.

По окончании избирательной компании ЦИК утвердил финансовый отчет партии и передал его в Госдуму, и ни одного основания для исключения Грудинина из списка партии нет, добавил он.

В конце февраля сообщалось, что главу "Совхоза имени Ленина" лишили мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Политик был выдвинут КПРФ на пост президента РФ в 2018 году. Он занял второе место, набрав почти 12 процентов голосов.

О смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова стало известно 2 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.