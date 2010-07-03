Депутатский мандат Алферова получит Павел Грудинин

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КПРФ отдаст мандат депутата Госдумы, принадлежавший ученому Жоресу Алферову, Павлу Грудинину. Решение принято 14 марта на президиуме партии.

"Считаем, что Жорес Иванович Алферов был не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране, но и в мире. По сути дела, единогласно наши товарищи сказали, что в этих условиях продолжить эти традиции может Павел Николаевич Грудинин", – цитирует РИА Новости лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Грудинин пока не прокомментировал это решение. В конце февраля сообщалось, что главу "Совхоза имени Ленина" лишили мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Политик был выдвинут КПРФ на пост президента РФ в 2018 году. Он занял второе место, набрав почти 12 процентов голосов.

О смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова стало известно 2 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.