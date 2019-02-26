У Грудинина отобрали мандат подмосковного депутата

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Главу "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина лишили мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья.

По словам председателя совета Игоря Коршакова, им поступило представление прокуратуры. Ведомство указало на нарушения антикоррупционного законодательства.

Сам Грудинин заявил ТАСС, что на заседании отсутствовал, а с представлением прокуратуры он не имел возможности ознакомиться. "Мы пойдем в суд, будем добиваться правды", – заявил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Видновский городской суд Подмосковья арестовал акции Грудинина в "Совхозе имени Ленина". Решение об этом приняли в рамках процесса о разделе имущества между Грудининым и его бывшей супругой Ириной. Как пояснила адвокат Елена Бойцова, формально других ценностей и недвижимости у экс-кандидата в президенты нет, его основным активом являются акции.

Грудинин был избран в совет города Видное 10 сентября 2017 года. Вскоре при поддержке КПРФ он стал председателем муниципального законодательного органа. 14 февраля 2019 он лишился поста спикера совета. Его коллеги остались недовольны тем, что он уделял мало внимания социальному обеспечению жителей Видного.