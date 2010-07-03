КПРФ оспорит в суде решение ЦИК не передавать Грудинину думский мандат

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КПРФ обжалует в суде решение ЦИК не передавать мандат депутата Госдумы Жореса Алферова Павлу Грудинину, сообщает ТАСС.

Зампред ЦК партии Дмитрий Новиков рассказал, что юристы уже начали подготовку к судебному обжалованию.

Ранее ЦИК РФ отказал Павлу Грудинину в передаче вакантного мандата. Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом нижней палаты парламента, поскольку на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ он не закрыл свои зарубежные счета, а депутатам по закону запрещено их иметь.

В то же время член Центризбиркома Евгений Колюшин от КПРФ считает, что такая позиция зампреда ЦИК РФ "не имеет под собой никаких юридических оснований". Он напомнил, что Грудинин был зарегистрирован как кандидат от списка КПРФ в Госдуму 1 августа 2016 года и никаких замечаний в течение почти трех лет с этого момента не было.

Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата на получение мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. Госдума в ходе заседания 7 марта приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алферова.

О смерти Нобелевского лауреата стало известно 2 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.