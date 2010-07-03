Глава ЦИК обсудит с правоохранителями ход уголовных дел по нарушениям на выборах

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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова планирует обсудить с руководством правоохранительных и судебных органов ход уголовных дел о нарушениях на выборах. Об этом она заявила на Первом общероссийском электоральном медиафоруме.

"Мы договорились на рабочей группе, чтобы провести отдельную, наверное, встречу с руководителями правоохранительных и судебных органов, проанализировать, что происходит, почему рассыпаются уголовные дела", – цитирует Памфилову Агентство "Москва".

По данным главы ЦИК, с 2016 года по настоящее время завели в общей сложности 81 уголовное дело по нарушениям выборного законодательства.

Первый общероссийский электоральный медиафорум открылся в столице 28 февраля. Он продлится два дня. В рамках деловой программы форума проведут пленарные дискуссии, круглые столы и тематические мастер-классы.

Ранее Элла Памфилова не исключила, что поправки в избирательное законодательство могут принять до единого дня голосования. В этом случае 8 сентября 2019 года выборы пройдут уже с учетом внесенных изменений.

В частности, на заседании 19 февраля представители рабочей группы сошлись во мнении, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах необходимо снизить до 5%. В настоящее время он составляет от 5% до 10%. Помимо этого, рабочая группа решила упростить доступ наблюдателей на участки, как это делается на президентских выборах.