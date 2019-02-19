Поправки в избирательное законодательство могут принять до выборов в сентябре

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Выборы в единый день голосования 8 сентября 2019 года могут пройти уже с учетом поправок в избирательное законодательство. Эти изменения были одобрены рабочей группой при Администрации президента РФ, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Что касается поправок, вполне возможно, если оперативно сейчас поработаем", − цитирует Памфилову ТАСС. Таким образом, глава ЦИК не исключила, что поправки могут принять до сентябрьских выборов.

На заседании 19 февраля представители рабочей группы сошлись во мнении, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах необходимо снизить до 5%. В настоящее время он составляет от 5% до 10%. Помимо этого, рабочая группа решила упростить доступ наблюдателей на участки, как это делается на президентских выборах.