ЦИК предложили переименовать избирательную урну в ларь

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на горячую линию комиссии поступили предложения переименовать избирательную урну.
"Наши сотрудники обобщили все предложения. Там и ларь был. Наибольшее количество предложений – корзина. Второе место – накопитель", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".
Также звонившие предлагали переименовать избирательную урну в емкость доверия, бокс, кейс, выборник, шкатулку, бюллетененакопитель и изберкуб. Памфилова оценила креативность россиян, но отметила, что лучше ящика для голосования придумать не смогли.
Ранее глава ЦИК предлагала изменить название избирательной урны, поскольку у многих это слово ассоциируется с урной для праха. Также она выступала за перенос единого дня голосования с сентября на конец октября. По словам Памфиловой, в сентябре многие люди уезжают на выходные на природу и в отпуска.
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