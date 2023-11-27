Путин прибыл в Кремль до снегопада – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин приехал на работу в Кремль еще до наступления в Москве снегопада. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путину было проще доехать до работы, чем остальным москвичам, поскольку они поехали в то время, когда в городе выпало много снега. Песков подчеркнул, что ничего необычного не произошло, поскольку зима приходит каждый год.

27 ноября в Москве прогнозировалась облачная погода со снегом, местами мокрый снег и метель.

В дневное время в городе температура воздуха составила от -1 до 1 градуса, в Подмосковье – от -3 до 2 градусов. Скорость восточного ветра составила 7–12 метров в секунду, во время метели порывы достигали 15–20 метров в секунду.

Коммунальщики Москвы уже в усиленном режиме устраняют последствия снегопада. Водителей попросили по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров