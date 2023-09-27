Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с пожаром в Найнаве

Фото: 123RF/ivanoel

Владимир Путин выразил соболезнования иракскому лидеру Абдулу Латифу Рашиду в связи с крупным пожаром в населенном пункте Хамдания, унесшим множество жизней. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", – говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал пострадавшим в результате происшествия как можно скорее выздороветь. Путин также выразил сочувствие тем, кто потерял близких в пожаре.

О пожаре на свадьбе в провинции Найнава в Ираке стало известно в ночь на 27 сентября. Пожар вспыхнул в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула. Точные причины и обстоятельства пожара пока не установлены.

Позднее выяснилось, что число погибших и пострадавших в результате происшествия возросло до 450 человек.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани дал поручение ведомствам страны мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.



Природный пожар на Тенерифе уничтожил почти треть лесов острова