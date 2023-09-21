Премьер Ирака намерен до конца года посетить Москву

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Премьер-министр Ирака планирует до конца года посетить Россию. Об этом сообщил глава иракского МИД Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.

"Это произойдет в текущем году, в ближайшие месяцы. Мы планируем организовать визит в скором времени", – рассказал он.

Хусейн также отметил, что российско-иракские отношения всю свою давнюю историю находились на хорошем уровне. По его словам, конфликт на Украине, из-за которого против России были введены санкции, повлиял на всю политическую среду, но связи Багдада и Москвы по-прежнему сильны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре. Президент России посетит Китай в рамках участия в форуме "Один пояс – один путь".

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов.