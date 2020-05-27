Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами

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Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации

Российский лидер провел разговор о ситуации со стихийными бедствиями в РФ. В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.

В ходе встречи Путин напомнил, что из-за стихийных бедствий жизни граждан часто находятся в опасности, многие люди лишаются жилья. После этого президент кинул на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

В ходе заседания глава МЧС заявил, что с начала года в РФ выявлено 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Всего огонь уничтожил 251 дом.

Кроме того, в 13 субъектах в зонах подтопления оказались 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог.

Ранее Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы. Сообщалось, что торжественный марш в этом году состоится 24 июня.

При этом Путин приказал исключить риски для здоровья участников парада Победы. За обеспечением требований безопасности будет следить министр обороны Сергей Шойгу.