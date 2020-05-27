Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации
Российский лидер провел разговор о ситуации со стихийными бедствиями в РФ. В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.
В ходе встречи Путин напомнил, что из-за стихийных бедствий жизни граждан часто находятся в опасности, многие люди лишаются жилья. После этого президент кинул на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.
Кроме того, в 13 субъектах в зонах подтопления оказались 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог.
Ранее Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы. Сообщалось, что торжественный марш в этом году состоится 24 июня.
При этом Путин приказал исключить риски для здоровья участников парада Победы. За обеспечением требований безопасности будет следить министр обороны Сергей Шойгу.
Путин назначил дату парада Победы
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