Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:12

Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела Бутиной

власть

10:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

В Кремле не знают обстоятельств сделки россиянки Марии Бутиной с американским следствием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение. А дальше, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке шла речь, не знаем нюансов, то, наверное, комментировать было бы неправильно", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ.

Накануне суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Девушка содержится под арестом уже девять месяцев. Обвинение просило для Бутиной 1,5 года тюрьмы, а защита надеялась, что девушку приговорят к уже отбытому сроку и отправят в Россию.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом без необходимых документов и лоббировании интересов России в США. Москва считает Бутину политзаключенной.

Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Девушка подтвердила это на заседании 13 декабря. Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США.

Адвокаты Бутиной неоднократно жаловались на условия содержания своей подзащитной. В частности, сообщалось, что россиянка содержится в одиночной камере, а на прогулки ей разрешают выходить только по ночам. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл это "своеобразными пытками".

Читайте также

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика