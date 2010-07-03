Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела Бутиной

В Кремле не знают обстоятельств сделки россиянки Марии Бутиной с американским следствием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение. А дальше, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке шла речь, не знаем нюансов, то, наверное, комментировать было бы неправильно", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ.
Накануне суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Девушка содержится под арестом уже девять месяцев. Обвинение просило для Бутиной 1,5 года тюрьмы, а защита надеялась, что девушку приговорят к уже отбытому сроку и отправят в Россию.
Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом без необходимых документов и лоббировании интересов России в США. Москва считает Бутину политзаключенной.
Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Девушка подтвердила это на заседании 13 декабря. Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США.
Адвокаты Бутиной неоднократно жаловались на условия содержания своей подзащитной. В частности, сообщалось, что россиянка содержится в одиночной камере, а на прогулки ей разрешают выходить только по ночам. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл это "своеобразными пытками".
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