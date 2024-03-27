Путин рассказал, как сложно было удержать вертолет, которым он однажды пилотировал

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Тверской области рассказал, как сам однажды пробовал управлять вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства осмотрел в центре ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также тренажер вертолета Ми-26. Военнослужащий, сопровождавший Путина, вспомнил, как тот однажды рассказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным.

"Сложно. Я пробовал, пытался один раз. Он (вертолет. – Прим. ред.) просто... Не удержать его", – поделился президент.

Российский лидер также опробовал тренажер вертолета, на котором имитировался полет в темноте. Военнослужащий рассказал Путину, что сейчас вертолетчики ВС РФ часто совершают ночные вылеты и подчеркнул, что для выполнения таких вылетов нужно натренироваться при полетах в очках ночного видения.

"Данный пилотажный комплекс нам позволяет выполнять эти задачи", – резюмировал военнослужащий.

22 февраля Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент находился в воздухе 30 минут. После приземления он поделился впечатлениями. По словам российского лидера, у него остались хорошие впечатления от полета. Он уверен, что надежность нового самолета находится на высоком уровне.

Несмотря на то что самолет военный, разработчики воздушного судна улучшили условия для отдыха экипажа, подметил Путин, вспомнив свой полет на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путину не потребовалась медкомиссия перед полетом на Ту-160М. Позднее были опубликованы кадры из кабины ракетоносца.

