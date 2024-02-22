Путину не потребовалась медкомиссия перед полетом на Ту-160М

Фото: РИА Новости/Дмитрий Азаров

Владимир Путин перед тем, как полететь на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, не проходил медицинский осмотр, который предусмотрен для всех пилотов. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такие процедуры не требуются", – заявил он.

О том, что российский лидер собирается приехать на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, стало известно 22 февраля. Глава государства надел летный костюм и сел в ракетоносец. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может раскрыть маршрут полета, так как это является военной тайной.



Предполетная подготовка осуществлялась около 45 минут, а после самолет взлетел. Полет длился 30 минут.

В конце прошлого года Путин сообщал, что в нынешних условиях серьезно возросла роль ядерной триады – совокупности наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил.



Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М