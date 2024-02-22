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22 февраля, 16:08

Политика

Полет Путина на ракетоносце Ту-160М завершился

Видео: телеграм-канал "Зарубин"

Полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, в кабине которого находился Владимир Путин, завершился. Об этом сообщает ТАСС .

Воздушное судно приземлилось на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова. Длительность полета составила 30 минут. При этом еще около 45 минут производилась предполетная подготовка.

Сам Путин уже успел рассказать о своих впечатлениях от полета на Ту-160М. Как он утверждает, это воздушное судно является надежным и хорошо управляемым.

"Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом", – уточнил он.

Именно поэтому, по его словам, полет оставил хорошие впечатления у президента РФ.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал кадры того, как Ту-160М взлетает с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова вместе с Владимиром Путиным.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полет должен был продлиться порядка 40 минут. При этом маршрут ракетоносца сохранялся в тайне.

До этого Путин указывал на то, что подобные сверхзвуковые самолеты могут представлять собой носитель ядерного оружия и являются частью ядерной триады РФ. В конце прошлого года в российскую армию поступило порядка четырех таких самолетов, добавлял президент РФ.

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М

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