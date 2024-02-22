Полет Путина на ракетоносце Ту-160М завершился

Полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, в кабине которого находился Владимир Путин, завершился. Об этом сообщает ТАСС

Воздушное судно приземлилось на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова. Длительность полета составила 30 минут. При этом еще около 45 минут производилась предполетная подготовка.

Сам Путин уже успел рассказать о своих впечатлениях от полета на Ту-160М. Как он утверждает, это воздушное судно является надежным и хорошо управляемым.

"Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом", – уточнил он.

Именно поэтому, по его словам, полет оставил хорошие впечатления у президента РФ.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал кадры того, как Ту-160М взлетает с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова вместе с Владимиром Путиным.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полет должен был продлиться порядка 40 минут. При этом маршрут ракетоносца сохранялся в тайне.

До этого Путин указывал на то, что подобные сверхзвуковые самолеты могут представлять собой носитель ядерного оружия и являются частью ядерной триады РФ. В конце прошлого года в российскую армию поступило порядка четырех таких самолетов, добавлял президент РФ.



Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М