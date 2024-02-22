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22 февраля, 15:53

Политика

Появилось видео взлета ракетоносца Ту-160М с Путиным на борту

Видео: телеграм-канал "Зарубин"


Кадры взлета с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М с Владимиром Путиным на борту появились в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Ракетоносец носит название "Илья Муромец".

Ранее появилась информация, что кортеж главы государства подъехал к борту воздушного судна, а после сам Путин надел специальный летный костюм, поприветствовал экипаж и сел в ракетоносец.

Как утверждает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, полет будет длиться порядка 40 минут, но маршрут воздушного судна держится в тайне.

До этого президент РФ сообщал, что подобные сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и считаются частью ядерной триады страны. В конце прошлого года ряды ВС РФ пополнились четырьмя ракетоносцами Ту-160М, уточнял Путин.

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М

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