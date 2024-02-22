Кремль опубликовал кадры с Путиным в кабине Ту-160М

Кремль опубликовал в телеграм-канале видео из кабины модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, на котором 22 февраля летал Владимир Путин.

На кадрах видно, как воздушное судно совершает взлет, а после демонстрируется внутренняя часть полета, на которой Путин беседует о чем-то с пилотом, находясь в кабине ракетоносца.

О том, что президент РФ планирует совершить полет на ракетоносце, прибыв для этого на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, стало известно 22 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не может рассказать о маршруте полета, так как это является военной тайной.

Предполетная подготовка проводилась примерно 45 минут, а после воздушное судно вылетело в небо. Полет длился 30 минут.

В конце 2023 года Путин заявлял, что в текущих условиях сильно выросла роль ядерной триады – совокупности наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил.



Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М