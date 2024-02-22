Путин совершит полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом пишет ТАСС.

Президентский кортеж подъехал к борту воздушного судна, затем российский лидер надел специальный летный костюм, поприветствовал экипаж и поднялся на борт ракетоносца.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, полет Путина на самолете продлится до 40 минут. Однако его маршрут является военной тайной, уточнил Песков.

Накануне президент РФ уже осмотрел четыре модернизированных Ту-160М в ходе посещения одного из современных цехов завода. Тогда Путин поднялся в кабину судна.

Узнав, что у военного самолета пока нет имени, он предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. До этого, в конце прошлого года, он сообщал, что четыре ракетоносца Ту-160М уже поступили в российские войска.





Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М