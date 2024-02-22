22 февраля, 14:55Транспорт
Путин совершит полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом пишет ТАСС.
Президентский кортеж подъехал к борту воздушного судна, затем российский лидер надел специальный летный костюм, поприветствовал экипаж и поднялся на борт ракетоносца.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, полет Путина на самолете продлится до 40 минут. Однако его маршрут является военной тайной, уточнил Песков.
Накануне президент РФ уже осмотрел четыре модернизированных Ту-160М в ходе посещения одного из современных цехов завода. Тогда Путин поднялся в кабину судна.
Узнав, что у военного самолета пока нет имени, он предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. До этого, в конце прошлого года, он сообщал, что четыре ракетоносца Ту-160М уже поступили в российские войска.
Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
Читайте также
- Второй ракетоносец Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию – СМИ
- Два Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски